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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянин напал на энергетиков с топором из-за долгов за свет

В Прикамье должник напал на энергетиков с топором
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Кунгурском округе мужчина с топором повредил машину энергетиков и угрожал сотрудникам во время рейда. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в селе Бырма. Специалисты проводили плановый рейд и осматривали в частный дом. Сельчанин, накопивший долг перед энергетиков встретил их с топором. Мужчина набросился на машину, несколько раз ударил по ней обухом и угрожал сотрудникам.

На место пришлось вызвать полицию. Решается вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности.

До этого пьяный петербуржец пытался сжечь управляющую компанию из-за отключения воды. Пьяный местный житель пришел в управляющую компанию, разлил на пол бензин и угрожал устроить пожар. Сотрудники вызвали полицию. Стражи порядка задержали дебошира, свои действия он объяснил тем, что в его частном доме отключили воду и он решил «разобраться».

Ранее мужчина угрожал топором председателю гаражного кооператива из-за долгов.

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