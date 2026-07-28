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Общество

Московский аэропорт возобновил работу по согласованию

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Утром 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 20:30 до 6:30 мск к столичному региону летели более 390 украинских беспилотников. Большую часть воздушных целей уничтожили на дальних подступах. Непосредственно на подлете к городу сбили 81 дрон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Чехове. Кроме того, повреждения получили два частных дома.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов.

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