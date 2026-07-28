В ДНР поймали мужчину, публично призывавшего к насилию

ФСБ РФ заявила о задержании жителя Ясиноватой за публичные призывы к насилию

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к насилию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, под стражей оказался мужчина из города Ясиноватая.

«Используя мессенджер Telegram, мужчина неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности», — уточняется в заявлении.

На этом фоне в отношении жителя ДНР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

22 июля в ФСБ РФ сообщили о задержании жителя Читы, призывавшего к восстанию и расправе над сотрудниками Роскомнадзора. Мужчина испытывал личную неприязнь к проводимой властями политике по ограничению доступа к интернет-ресурсам с экстремистскими и террористическими материалами, в связи с чем начал публиковать в Telegram гневные посты. В них он побуждал других пользователей избавиться от специалистов Роскомнадзора.

Ранее врача московской клиники арестовали за призывы к расправам над военнослужащими.