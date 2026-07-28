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Общество

В Екатеринбурге девушка пропала после звонков от мошенников

Жительница Екатеринбурга после звонков от аферистов ушла из дома и не вернулась
ЛизаАлерт

Молодая жительница Екатеринбурга пропала после звонков от мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Речь идет о 21-летней Анастасии Сандыревой, которая накануне ушла из дома и до сих пор не вернулась. Как рассказали близкие девушки, в последнее время ей звонили аферисты, и она поддалась их влиянию.

«После исчезновения екатеринбурженки они (мошенники. — «Газета.Ru») стали угрожать [ее] родным», — подчеркивается в материале.

Отчим пропавшей заявил журналистам, что Анастасия покинула дом утром в 11:48 по местному времени (9:48 мск). Семья заметила, что вместе с девушкой из дома пропали украшения и деньги. При этом она сама никак не выходила на связь, от Анастасии не поступало ни звонков, ни SMS.

«Через три часа после ее ухода на телефон жены начали названивать мошенники. Говорили: «Свяжись с нами или получишь дочь по кускам», — вспомнил отчим.

По его словам, злоумышленники отправили женщине фотографию, на которой была запечатлена Анастасия с заклеенным пластырем ртом. Мужчина уточнил, что снимок был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

На фоне произошедшего супружеская пара написала заявление в полицию, а также обратилась за помощью к поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт». Члены последнего начали распространять ориентировку на пропавшую девушку.

Ранее в Московской области нашли школьницу, которая ушла искать сережку и пропала на три дня.

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