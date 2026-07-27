Воробьев проверил организацию детского отдыха в подмосковном лагере «Левково»

В Московской области организована большая инфраструктура для детского отдыха, включая детские оздоровительные лагеря «Литвиново», «Левково», и другие места. Об этом во время визита в «Левково» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона оценил досуг в лагере, посмотрел мастер-классы и активности, пообщался с вожатыми, родителями и ребятами. Отмечается, что в лагере отдыхают дети героев СВО. Летом там пройдет шесть смен.

«Наша задача — чтобы все это работало на полную мощность. Здесь, в «Левково» собрались ребята из самых разных городов нашего Подмосковья. Смена длится 14 дней, и мы видим, что детям совсем не хочется разъезжаться, потому что им тут очень нравится. За эти 2 недели они становятся близкими друзьями, находят общий язык. Рад, что и мамы, с которыми мы сейчас разговаривали, тоже довольны», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил вожатых. По его словам, в лагере подобралась большая команда молодых ребят и девушек, посвятивших себя воспитанию и занятиям с детьми.

«Мы стараемся дать заботу и внимание, которое так необходимо семьям наших участников СВО. Это и детский отдых, и выплаты, и социальные льготы, и бесплатные кружки или питание в школах», — сказал губернатор.

Исполняющий обязанности директора оздоровительного комплекса «Левково» Дмитрий Еремейцев отметил разнообразие гостей.

«Мы постарались сделать так, чтобы их отдых был максимально насыщенным и полезным. В этом году особый упор на профориентацию. Помимо традиционных кружков и секций знакомим ребят с важными профессиями», — отметил он.

В «Левково» ежедневно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, конкурсы, викторины, тематические вечера, кинопоказы, концерты, встречи со знаменитостями, посиделки у костра.

География мест отдыха детей участников СВО в Подмосковье расширилась. Раньше работал только лагерь «Литвиново». Теперь к нему присоединили еще три площадки. Всего этим летом отдохнут 488 тыс. детей из Подмосковья в возрасте от 7 до 15 лет. На территории региона работает 130 загородных лагерей.