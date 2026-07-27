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Общество

Поставщики Х5 получили возможность финансирования без документов через «СберБизнес»

В Сбере назвали скорость доступа к средствам критическим фактором для бизнеса
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Поставщики Х5 получили возможность финансирования без единого документа в онлайн-банке «СберБизнес». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что в приложении стало доступно уже одобренное решение по лимиту финансирования. Клиенту достаточно подписать договор онлайн. При необходимости он получит нужную сумму в течение нескольких минут.

Также бизнес-помощник на базе нейросетевой модели GigaChat в «СберБизнес» при риске возникновения кассового разрыва будет рекомендовать профинансировать дебиторскую задолженность. При этом встроенная аналитика покажет прогнозы по выручке, затратам и оборачиваемости активов.

Как подчеркнул директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбера Игорь Лысенко, малому и среднему бизнесу скорость доступа к оборотным средствам критически важна.

«Когда оплата от торговой сети поступает с отсрочкой два-три месяца, а текущие обязательства — зарплата, налоги, закупка сырья — требуют немедленных вложений, без факторинга сложно обойтись», — сказал он.

По его словам, сервис круглосуточно доступен в приложении «СберБизнес», а также позволяет получить финансирование в течение нескольких минут без бумажного документооборота и личного визита в банк.

«Сделать этот инструмент таким же быстрым и простым, как перевод денег знакомому, — именно эту задачу решили Сбер и Х5. Это новый уровень клиентского опыта, который делает факторинг по-настоящему массовым инструментом: предприниматель больше не зависит от графика работы офиса или операционного дня банка — деньги доступны тогда, когда они нужны бизнесу», — добавил он.

Лысенко уточнил, что в будущем планируется подключить цифровой факторинг для контрагентов других крупных партнеров в сегменте FMCG и других отраслей.

«Мы видим исключительно позитивный отклик от партнеров, что подтверждает правильность выбранного пути цифровизации. Мы обеспечиваем качественную верификацию поставок в реальном времени и предоставляем поставщикам доступ к оперативному финансированию без задержек», — сказала директор департамента финансовых сервисов, контроля и анализа Х5 Елена Морозова.

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