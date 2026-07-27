Пользователей Telegram предупредили о новой мошеннической схеме хищения аккаунтов

МВД РФ: мошенники придумали, как похищать аккаунты в Telegram без SMS и паролей

Злоумышленники разработали новый способ хищения аккаунтов в мессенджере Telegram, при котором не требуются никакие пароли и SMS. Об этом журналистам ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве рассказали об обнаружении вредоносной программы, получившей название «Обновление телеметрии Windows».

«После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения», — пояснили в министерстве.

Там предупредили, что файл с программой может попасть на устройство, если пользователь загружает то или иное приложение из непроверенного источника.

В связи с этим в МВД призвали россиян пользоваться только проверенными ресурсами и не переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронной почте. Кроме того, следует своевременно обновлять операционную систему и использовать антивирус. Непосредственно в Telegram необходимо периодически заходить в настройки и проверять список активных сеансов, отключая неизвестные устройства.

23 июля в МВД РФ заявили, что за прошедшую неделю правоохранители провели не менее восьми задержаний киберпреступников и их сообщников в разных регионах страны. Под стражей оказались жители Ялты, Энгельса, Санкт-Петербурга, Омска, Воронежа, Кемерово, Нижнего Новгорода и ДНР.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что ребенок попал под влияние мошенников.