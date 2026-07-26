На Волге ищут пропавшую после опрокидывания лодки с пассажирами женщину

Прокуратура начала проверку из-за опрокидывания лодки с людьми на Волге

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту опрокидывания маломерного судна с людьми в Астраханской области и пропажи одного из пассажиров без вести. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

ЧП произошло на Волге в районе дома №12 по Набережной улице города Нариманов. Сигнал о перевернувшейся лодке «Омега» поступил в экстренные службы в 11:33.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГКУ «Волгоспас» и сотрудники ГИМС, которым удалось спасти пятерых человек. По предварительным данным, всего на борту находились шестеро: трое женщин, двое детей и один мужчина.

Одну из пассажирок — женщину — до сих пор не нашли, поисковые мероприятия продолжаются. Спасатели отмечают, что работу серьезно осложняют сильный ветер и интенсивное течение на реке.

Астраханский транспортный прокурор выехал на место инцидента для координации действий и выяснения обстоятельств. В рамках проверки надзорное ведомство оценит, как соблюдалось законодательство о безопасности судоходства, и по итогам решит, нужны ли меры реагирования.

В ГКУ «Волгоспас» предупредили жителей региона, что сейчас им следует держаться подальше от Волги из-за сложившейся опасной ситуации: из-за сильного ветра поднимаются волны и резко усиливается течение. Такие порывы, по словам спасателей, могут перевернуть лодку и сбить с ног даже крепкого взрослого человека.

«Ни прогулка вдоль берега, ни рыбалка, ни катание на воде не стоят вашей жизни — сейчас любая активность у реки или на воде опасна!» — обратились они к населению.

В ГКУ запретили выходить на воду на любых плавательных средствах и приближаться к прибрежным зонам, а также призвали очевидцев, которые заметят людей у реки или в ней, сразу же звонить по номеру 112.

Ранее потерявших весло пьяных сапбордистов унесло течением реки в Уфе.