Россиян предупредили о мошеннической схеме с заказами на маркетплейсах

Мошенники начали реализовывать схему обмана с требованием кода из СМС для предотвращения списания средств за якобы хранение купленного на маркетплейсе товара. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают гражданам о якобы завершении срока бесплатного хранения заказа. Под предлогом отмены отправления или предотвращения списания денежных средств за дальнейшее хранение аферисты просят назвать код из СМС», — сказал депутат.

Немкин добавил, что этот код нужен злоумышленникам для подтверждения входа в аккаунт и изменения данных. В связи с этим член думского комитета напомнил, что сотрудники маркетплейсов не будут просить раскрывать конфиденциальные данные, а россиянам следует проверять информацию о заказах в личном кабинете.

Несколькими часами ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали использовать новую схему обмана, оставляя банковскую карту в банкомате. После ее обнаружения появляется якобы владелец и начинает обвинять жертву в краже, требуя «решить вопрос на месте», отметили в ведомстве.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана детей-геймеров.