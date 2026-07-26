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Общество

В России изменят правила возврата билетов на электрички

Минтранс: билеты на электрички можно будет возвращать онлайн с сентября
Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

Билеты на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса России.

«В предложении первом пункта 158 слова «в билетной кассе» исключить. <...> Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в документе.

В Минтрансе добавили, что возврат билетов онлайн будет доступен в мобильном приложении или на сайте перевозчика. При этом процедура будет проводиться в рамках правил компаний с учетом комиссии за оформление, уточнили в ведомстве.

19 июля член Общественной палаты Евгений Машаров сообщил, что с 1 сентября вступает в силу приказ Минтранса России, который вводит новый порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов. По его словам, основное нововведение касается бесплатного резервирования мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в Госдуме предложили возвращать деньги за билеты при болезни пассажира.

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