В России изменят правила возврата билетов на электрички

Билеты на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса России.
«В предложении первом пункта 158 слова «в билетной кассе» исключить. <...> Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в документе.
В Минтрансе добавили, что возврат билетов онлайн будет доступен в мобильном приложении или на сайте перевозчика. При этом процедура будет проводиться в рамках правил компаний с учетом комиссии за оформление, уточнили в ведомстве.
19 июля член Общественной палаты Евгений Машаров сообщил, что с 1 сентября вступает в силу приказ Минтранса России, который вводит новый порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов. По его словам, основное нововведение касается бесплатного резервирования мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее в Госдуме предложили возвращать деньги за билеты при болезни пассажира.