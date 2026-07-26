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Общество

Макаревич выхватил телефон у журналистки перед концертом

«Известия»: Макаревич отобрал телефон у журналистки на фестивале
Максим Блинов/РИА Новости

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выхватил мобильный телефон из рук журналистки, которая пыталась задать ему вопрос перед выступлением. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, журналистка подошла к сцене и собиралась начать разговор с музыкантом, одновременно снимая происходящее на смартфон. Заметив, что включена видеозапись, Макаревич забрал телефон, после чего выключил режим съемки.

Затем музыкант вернул устройство и спокойно поднялся на сцену для выступления, уточнила газета.

До этого депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил, что переезд Макаревича из Израиля в Польшу не обеспечит ему безопасности. Парламентарий назвал релокантов, уверенных, что Россия является «худшим местом на Земле, а вокруг – какой-то рай», «зайцами, обреченными бегать по всему миру». Он подчеркнул, что Израиль, Дубай или даже Польша не гарантируют безопасности релокантам.

Ранее в Молдавии отменили концерт Андрея Макаревича и Лаймы Вайкуле.

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