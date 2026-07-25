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Общество

В Народном фронте рассказали, как Следственный комитет помогает решать обращения с «Прямой линии»

Народный фронт и Следственный комитет помогли жителям Пермского края
Информационный центр СК России

Народный фронт совместно со Следственным комитетом РФ помогли решить проблемы жителей Пермского края, которые обращались на «Прямую линию с президентом России», сообщает пресс-служба Народного фронта.

Во время «Прямой линии» жители деревни Лябово обращались с просьбами решить проблему аварийного состояния паромного причала.

После процессуальных проверок начались ремонтные работы.

Как отметил представитель Народного фронта в Пермском крае Альберт Бургонутдинов, основные проблемы были связаны с постоянно меняющимся уровнем воды.

«Благодаря совместной работе центральная часть причальной платформы была восстановлена и сейчас находится в хорошем состоянии. Вместе с жителями мы продолжим добиваться ремонта оставшихся участков», — сказал он.

Также местная жительница Ирина Кислякова рассказала, что причалом пользуются все жители деревни Лябово.

«Сейчас одна часть причала восстановлена и находится в отличном состоянии. Мы ждем ремонта еще двух участков и надеемся на дальнейшую помощь Народного фронта», — сказала она.

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