Раскрыто убийство сотрудника «Московских новостей», совершенное 25 лет назад

Следственный комитет России (СК РФ) поймал убийцу сотрудника газеты «Московские новости». Преступление оставалось нераскрытым в течение 25 лет, сообщает пресс-служба ведомства, публикуя кадры оперативной съемки.

По данным следствия, вечером в сентябре 2001 года обвиняемый познакомился с потерпевшим в ресторане у метро «Войковская», после чего мужчины начали распивать спиртные напитки. Затем злоумышленник пригласил потерпевшего к себе домой на улицу Клары Цеткин, где между ними случилась перепалка, в ходе которой обвиняемый схватил со стола кухонный нож и ударил им сотрудника газеты не менее 55 раз, в результате чего 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения преступления злоумышленник выбросил нож в окно, открыл конфорки газовой плиты, поджег ткань и бросил ее в комнате, после чего скрылся с места преступления.

В СК отметили, что это преступление не удавалось раскрыть долгие годы, однако следователи и криминалисты отдела СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет заново проанализировали ранее собранные улики, а также установили свидетеля — молодого человека, который играл в подъезде в ночь убийства на гитаре. Кроме того, были получены фотографии подозреваемого в преступлении.

В ходе оперативной работы следователи выяснили, что к убийству причастен неоднократно судимый москвич 1976 года рождения.



Фигуранту предъявили обвинение в убийстве и провели проверку показаний на месте преступления. Суд отправил его под стражу.



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