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Общество

В Екатеринбурге возобновил работу логистический центр Wildberries

Пресс-служба RWB: логистический центр Wildberries возобновил штатную работу
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

«Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме», — говорится в заявлении.

В Екатеринбурге утром 25 июля провели заблаговременную плановую эвакуацию в логистическом комплексе Wildberries. На этом фоне работа центра была приостановлена. В заявлении пресс-службы RWB не уточнялось, по какой именно причине были приняты данные меры. Отмечалось лишь, что склады не пострадали.

Как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, административный центр региона подвергся атаке украинских беспилотников. В результате падения обломков дронов произошло возгорание на стоянке в Чкаловском районе Екатеринбурга. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, инфраструктурные объекты не пострадали. Люди были оперативно эвакуированы, информация о пострадавших не поступала. Глава региона добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб — им удалось предотвратить распространение огня.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала перестройку логистической сети на фоне атак на склады компании.

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