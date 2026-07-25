Экс-депутат Рижской думы оценил эстонскую рекламу про «поджарку русскоязычных»

Реклама эстонского производителя мясной продукции Rannarootsi LihatööstusRannarootsi Lihatööstus — один из крупнейших эстонских производителей мясной продукции, выпускающий колбасы, ветчину, бекон и мясо для гриля., посвященная жарке лука, является продуктом государственной политики и бытовой русофобии последних 35 лет. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его мнению, в скандальной публикации нет случайностей или ошибки копирайтера — она содержит явные признаки русофобии и политический подтекст.

«Здесь речь идет о сознательной ставке на этнический, националистический стеб как маркетинговый инструмент, рассчитанный на определенную неонацистскую аудиторию, которая считает такие шутки не просто приемлемыми, но и нормой. Бизнес просто считывает сигнал из настроений эстонского общества и монетизирует его», — считает политик.

Показательным элементом он назвал отказ компании снять спорную публикацию, несмотря на волну критики.

«Это явный продукт государственной политики идентичности последних 35 лет — форма нормализованной бытовой русофобии, ксенофобии и антисемитизма, которым позволили укорениться в подсознании глубоко и плотно», — заключил экс-депутат.

Речь идет о рекламном посте, который компания опубликовала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена): двое мужчин с украинскими флагами на футболках готовят мясо на гриле, слоган на эстонском языке гласил «Правильный гриль делает горький лук сладким».

Возмущение части пользователей соцсетей вызвало слово «лук» (sibul), которое в разговорном контексте используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.

«Чтобы русский стал хорошим, его надо поджарить?» — приводит Delfi реплику одного из комментаторов.

Исполнительный директор Rannarootsi Кармо Аксель заявил, что реклама не содержала политического подтекста. Удалять пост в компании не планируют, поскольку он «уже живет своей жизнью».

Ранее реклама антисептика рассорила женщин и мужчин в Китае.