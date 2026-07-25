Столетнее японское средство от укусов насекомых попало в Книгу рекордов Гиннесса

Японский препарат от зуда «Мухи» (Muhi) получил сертификат Книги рекордов Гиннесса. Церемония состоялась сегодня в городе Тояма, пишет Kyoto News.

Это лекарственное средство было признано «самым долго продаваемым безрецептурным брендом для облегчения зуда от укусов насекомых» в мире. На мероприятии официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зачитал пресс-релиз, после чего вручил сертификат производителю.

«Мухи» — один из самых узнаваемых брендов в Японии, выпускаемый компанией Ikeda Mohando. Его история насчитывает ровно 100 лет с момента первого появления на рынке. Популярность средства обусловлена его эффективностью против зуда и доступностью: он продается в аптеках и магазинах по всей стране. Самое известное средство линейки — жидкость, которую наносят на кожу после укуса.

Препарат традиционно выпускается в небольшом белом флаконе с характерной этикеткой, что делает его легко узнаваемым для нескольких поколений японцев. В честь векового юбилея компания-производитель также анонсировала выпуск лимитированной серии упаковок с дизайном, посвященным этому достижению.

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