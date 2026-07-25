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Общество

В российском регионе после ракетной атаки ВСУ объявили траур

Соколов: трехдневный траур объявили в Кировской области после ракетной атаки ВСУ
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Кировской области после ракетного удара украинских войск по местному предприятию объявили трехдневный траур. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Соколов.

«Подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля», — рассказал губернатор.

Ожидается, что в этот период в населенных пунктах приспустят флаги Кировской области и муниципалитетов. Кроме того, будут приостановлены различные культурные и спортивные мероприятия. Также, по словам Соколова, телерадиокомпаниям рекомендовали отказаться от трансляции развлекательных программ на время траура.

«Приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей», — подчеркивается в заявлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне впервые нанесли ракетный удар по Кирову. Целью стало одно из местных предприятий. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадали 26 человек. Еще шестерых граждан спасти не удалось. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. При этом жители города пожаловались, что их никто не предупредил об опасности.

Ранее в министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в Кирове.

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