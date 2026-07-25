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Общество

Один из аэропортов в Татарстане изменил режим работы в связи с ограничениями

Росавиация: аэропорт в Бугульме приостановил обслуживание рейсов
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в городе Бугульме, расположенном в Татарстане, приостановил прием и отправку самолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

В заявлении говорится, что на территории авиагавани были введены временные ограничения на обслуживание рейсов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в сообщении.

В ночь на 25 июля в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Соответствующие меры приняли в воздушных гаванях Саратова, Пензы, Новгорода, Чебоксар, Самары, Ярославля, Кирова, Уфы, Оренбурга, Калуги, Перми и Казани. К текущему моменту работу в штатном режиме возобновили только аэропорты Пензы и Саратова.

24 июля петербургский аэропорт Пулково приостанавливал обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. На этом фоне полсотни рейсов были задержаны более чем на два часа. Кроме того, 14 пассажирских самолетов были вынуждены «уйти» на запасные аэродромы.

Ранее самолет с российскими туристами вынужденно сел в Эстонии из-за атаки украинских дронов.

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