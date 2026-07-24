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В Подмосковье лиса откусила мужчине палец, когда он гулял с собакой

112: в Подмосковье мужчина лишился пальца, пытаясь спасти собаку от лисы
Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

49-летний житель Подмосковья гулял с собакой в лесу, когда на питомца напала дикая лиса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина пытался защитить свою собаку и разнять животных, но хищник внезапно вцепился ему в руку. Лиса откусила пострадавшему фалангу безымянного пальца. Пострадавшего госпитализировали. Ему оказывается необходимая помощь.

До этого в детском лагере «Морской» в Крыму дикая лиса напала на детей, когда они ночевали на природе. Ночью зверь забежал в открытые палатки, пострадали пять несовершеннолетних и один вожатый. Вбольницу их отвезли только на следующий день около 11 утра. У детей диагностировали укусы ног, лица и бровей. Прививки от бешенства пострадавшим сделали только через 13 часов после укусов.

Ранее хаски спасла шестилетнего мальчика от нападения молодого медведя.

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