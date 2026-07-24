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Общество

Попутчик приставал к спящей девушке в поезде Самара-Москва

«Осторожно, Москва»: пассажирка поезда обвинила попутчика в домогательствах
Telegram-канал Осторожно, Москва

В поезде СамараМосква попутчик приставал к спящей девушке и трогал ее за ноги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Самары в Москву. Девушка проснулась ночью и увидела, что попутчик трогает ее за ноги. На ее вопрос, незнакомец оветил: «а что такого?». Диалог услышала другая пассажирка и потребовала вызвать начальника поезда.

Обратилась ли пострадавшая в полицию, неизвестно.

До этого в Москве суд избрал меру пресечения для мужчины, которого обвиняют в съемке женщин в метро. Инцидент произошел на станции «Беговая» в час-пик. Находясь в подземном переходе, он опустил камеру и стал снимать одну из пассажирок под юбкой. Когда происходящее заметили, подозреваемого задержали. В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве. Мужчину отправили под стражу на десять суток.

Ранее в Архангельске мужчина приставал к девочке на остановке и повалил ее на землю.

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