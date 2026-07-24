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Россияне предпочли смотреть ЧМ-2026 дома и в компании друзей

Портал «Чемпионат»: 86% россиян следили за матчами ЧМ-2026 из дома
Jon Durr/Reuters

Большинство россиян следили за матчами чемпионата мира по футболу FIFA 2026 из дома, при этом чаще всего игры жители страны смотрели в компании друзей. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и исследовательской компании «Ванта Груп».

Согласно исследованию, хотя бы один матч чемпионата мира до финала посмотрели 59% опрошенных. Среди мужчин этот показатель составил 74%, причем 36% следили практически за всеми играми турнира.

Среди женщин хотя бы один матч посмотрели 49%, а 19% сообщили, что не интересовались чемпионатом и не планировали смотреть финал.

Большинство зрителей (86%) предпочли смотреть матчи дома. Наиболее выражена эта тенденция среди подростков 12–17 лет, где показатель достиг 92%.

Вместе с тем среди россиян старше 35 лет треть респондентов (33%) выбирали просмотр вне дома. Самыми популярными площадками стали бары, пабы и рестораны — такой формат выбрали 15% участников опроса.

Исследование также показало, что 87% зрителей смотрели футбол в компании. Чаще всего — с друзьями (43%), особенно мужчины и респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. Подростки предпочли просмотр с родителями и старшими родственниками, среди представителей аудитории старше 35 лет заметную долю составили просмотры с супругами и детьми.

Главной ассоциацией с чемпионатом мира респонденты назвали «эмоции и азарт» (13%). Звездные же игроки и зрелищность матчей оказались менее значимыми факторами.

Кроме того, по данным исследования, о трансляциях финала чемпионата мира в кинотеатрах знали только 38% опрошенных, а посетить такие показы планировали 6%.

Опрос проводился с 16 по 19 июля 2026 года среди 811 жителей Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Перми и Нижнего Новгорода старше 12 лет.

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