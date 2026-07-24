Стоматолог предупредила, чем опасна кукуруза на пляжах

Сочная сладкая кукуруза на пляже — это вкусно, но может обернуться экстренным визитом к стоматологу, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Савкина, врач-стоматолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic.

После сезона отпусков врачам регулярно приходится исправлять сколы, восстанавливать пломбы и проверять мостовидные протезы. «Сама по себе кукуруза не вредна, в ней много клетчатки и витаминов. Но при откусывании зерен с початка нагрузка на зубы распределяется неравномерно — усилие приходится на небольшой участок зуба или края пломбы», — поясняет эксперт.

Для здоровой эмали такая нагрузка терпима, для восстановленных участков — рискованна. «Пломбировочный материал прочен, но по свойствам отличается от натуральной ткани зуба и иначе реагирует на резкую нагрузку. В местах стыка могут появиться микротрещины, а затем сколы», — предупреждает Савкина.

Особенно это касается больших пломб, покрывающих значительную часть зуба. «Если они изношены или неплотно прилегают по краям, даже обычное надкусывание початка может оказаться фатальным», — говорит врач.

Сложнее с мостовидными протезами. «Их конструкция рассчитана на равномерное давление, а откусывание жестких зерен создает неравномерную нагрузку на одну сторону челюсти. Страдают не только протезы, но и опорные зубы — под давлением могут появиться трещины, открыться доступ для бактерий», — объясняет Савкина.

Здоровым зубам кукуруза не навредит, если соблюдать простые рекомендации: не откусывать зерна с початка, а срезать их ножом и есть вилкой. «Это убережет зубы от точечной нагрузки», — советует врач.

После кукурузы важно соблюдать гигиену. Обычной щетки на пляже нет, но подойдут ополаскиватель, зубная нить или ирригатор. «Ополаскиватель снизит кислотность и смоет сахар, нить уберет застрявшие частицы, ирригатор вымоет остатки еды из межзубных промежутков», — перечисляет Савкина.

«Проходите осмотр у стоматолога раз в полгода, даже если ничего не болит. Он проверит мосты и пломбы до того, как вы отправитесь на пляж. Здоровые зубы — это не отсутствие «опасной» еды, а регулярный уход и своевременные визиты к врачу», — резюмирует эксперт.

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