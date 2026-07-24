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Общество

Мужчина ранил покупателей шилом в супермаркете Иркутска

В Иркутске мужчина ранил шилом людей в супермаркете
Следком38/Max

В Иркутске задержан мужчина, ранивший шилом троих людей в супермаркете в микрорайоне Юбилейный. Об этос сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 20 июля в супермаркете в микрорайоне Юбилейный. Мужчина похитил товары на сумму около полутора тысяч и планировал покинуть магазин, не оплатив товары. Вора заметил охранник и попытался его остановить, в ответ злоумышленник выхватил шило и несколько раз ударил им сотрудника магазина.

На помощь подбежали двое очевидцев, один из которых был несовершеннолетним, нападавший вонзил шило в подростка, еще одного покупателя ранил в шею. После этого он скрылся с похищенным, но по горячим следам был задержан полицией. Возбуждено уголовное дело, суд заключил обвиняемого под стражу.

До этого в Новосибирской области мужчина ограбил супермаркет ради шоколадок. Покинуть место преступления грабитель не успел, у выхода его задержали полицейские. В отделе мужчина попытался избавиться от улик и выбросил продукты в туалете, где их позже нашли.

Ранее мужчина избил продавца и покусал охранников в ТЦ в Новороссийске.

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