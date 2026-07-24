«Абитуриенты стали мишенью»: россиян предупредили о новой активности мошенников

Эксперт Моряков: мошенники рассылают письма о поступлении в вуз и оплате

Приемная кампания в университетах сопровождается ростом мошеннической активности, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Моряков, руководитель группы спам-анализа Почты Mail.

«Абитуриенты и их родители в этот период получают десятки уведомлений от вузов и госсервисов, поэтому появление письма с темой «Подтверждение зачисления» не вызывает подозрений. На фоне дедлайнов и эмоциональной нагрузки пользователи реже проверяют адрес отправителя и быстрее переходят по ссылкам», — предупредил он.

В первом полугодии, как поделился эксперт, Почта Mail заблокировала более 12 млрд вредоносных и спам-писем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество снизилось на 14%, но атаки стали более точечными: злоумышленники учитывают интересы пользователей, чтобы делать фишинговые письма убедительнее.

Чаще всего встречаются письма с темами: «Подтвердите зачисление», «Срочно загрузите документы», «Оплатите регистрационный взнос», «Получите доступ к личному кабинету», «Оформите место в общежитии». Сообщения содержат ссылку на поддельный сайт, визуально копирующий официальную страницу университета. Пользователя просят ввести логин и пароль от почты или «Госуслуг», либо реквизиты карты.

«Злоумышленники рассчитывают на спешку. Абитуриент боится пропустить важный этап и переходит по ссылке без проверки. Насторожить должны ошибки в доменном имени, лишние символы и цифры в адресе, сокращенные ссылки и требование немедленно ввести данные. Надежнее зайти на официальный сайт вуза вручную», — отметил он.

Мошеннические письма обычно: создают ощущение срочности («до конца дня»), угрожают потерей места, содержат вложения с неизвестным расширением, просят ввести пароль, отправлены с адреса, не связанного с доменом вуза. Ни один вуз не просит сообщать пароль от почты через письмо.

«Электронная почта остается основным каналом коммуникации во время приемной кампании. Университеты рассылают уведомления, поэтому пользователи ожидают писем и относятся к ним менее критично. Адреса абитуриентов попадают в базы для массовых рассылок, после чего запускаются автоматические фишинговые кампании», — подчеркнул эксперт.

Чтобы защититься, проверять адрес отправителя полностью, не переходить по ссылкам из неожиданных писем, не скачивать вложения от неизвестных, использовать двухфакторную аутентификацию, не вводить личные данные при переходе по ссылке.

«В период поступления мошенники делают ставку не на сложные атаки, а на доверие», — резюмирует Моряков.

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