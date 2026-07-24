Эксперт объяснил, как ввозить и вывозить украшения через границу, чтобы не было проблем

При вывозе и ввозе ювелирных изделий через границу действуют ограничения. Украшения для личного пользования можно перевозить свободно, но при покупке за рубежом важно учитывать нормы беспошлинного ввоза, рассказал «Газете.Ru» эксперт ювелирной сети SUNLIGHT.

«Беспошлинно можно ввезти товары для личного пользования стоимостью не более 10 тыс. евро и весом до 50 кг при авиаперелете. Для других видов транспорта лимит ниже — 500 евро и 25 кг. При перемещении между странами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан) ограничений по стоимости и весу для личного пользования нет, но таможня вправе оценивать характер перемещения и назначение товаров», — объяснил он.

При превышении лимитов необходимо уплатить пошлину: 30% от стоимости, превышающей норму, но не менее 4 евро за каждый килограмм перевеса. В этом случае требуется подать пассажирскую таможенную декларацию и пройти через «красный коридор».

Эксперт рекомендует сохранять чеки, инвойсы и договоры покупки — они помогут подтвердить стоимость и избежать лишних вопросов. Если вы вывозите дорогие украшения, уже купленные в России, рекомендуется иметь документы, подтверждающие приобретение до поездки — это упростит обратный ввоз. Окончательное решение о статусе украшений принимает таможня. Учитываются не только стоимость, но и количество, характер перемещения и другие обстоятельства.

«Личные украшения разрешено свободно вывозить и ввозить при соблюдении правил. Перед покупкой драгоценностей за границей лучше заранее ознакомиться с нормами — это поможет избежать дополнительных расходов», — резюмирует эксперт.

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