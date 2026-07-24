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В Сбере назвали лидеров по росту оборота в российском FMCG

Оборот российского рынка FMCG вырос на 2,5% с начала 2026 года
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Оборот российского рынка FMCG увеличился на 2,5% за первые 6 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов аналитики экспертов Сбер2В.

С начала 2026 года хард-дискаунтеры (магазины с низкими ценами и ограниченным ассортиментом) выросли по обороту на 17%, онлайн-общепит – на 15,8%, магазины у дома – на 11,5%, а маркетплейсы и собственные интернет-магазины – на 8%. Наименьший рост показали специализированные магазины (рост на 5,8%), супермаркеты (рост на 4,5%) и гипермаркеты (рост на 0,8%).

Число покупок в хард-дискаунтерах, по данным анализа, выросло на 10,2%, а в магазинах у дома – на 6,5%. Число покупок в онлайн-общепите выросло на 14,4%.

Что касается маркетплейсов, агрегаторов и собственных интернет-магазинов, в них число покупок сократилось на 1,9%. Ситуация в супермаркетах (+0,9%) и гипермаркетах (сокращение на 3,1%) почти не изменилась.

Аналитики отметили, что средний чек в FMCG различается в зависимости от региона. Самый высокий в Москве (771 рубль), Санкт-Петербурге (685 рублей) и на Дальнем Востоке (718 рублей).

По словам начальника управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка Рустама Закирова, популярность форматов с низкими ценами и удобным расположением растет.

«В офлайне это хард-дискаунтеры и магазины у дома. В онлайне — общепит. Хард-дискаунтеры продемонстрировали огромный рост в Северо-Западном федеральном округе, а онлайн-ретейл и супермаркеты — на Северном Кавказе. На наш взгляд, большая разница в показателях разных субъектов РФ говорит о неравномерном развитии рынка и отличиях в потребительских привычках», — сказал он.

Исследование основано на обезличенных данных о потребительской активности 111 млн частных клиентов и 7 млн юрлиц.

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