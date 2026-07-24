Россиянам объяснили, с чем может быть связан нагрев смартфона при зарядке

Физик Зенченко: нагрев смартфона может быть связан с плохой зарядкой

Использование некачественной зарядки может привести как к нагреву адаптера, так и самого смартфона, что чревато возгоранием. Об этом в интервью RT предупредил старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

«Задача современного зарядного устройства состоит не только в том, чтобы выдать определенное напряжение. Оно должно поддерживать выходные параметры в допустимых пределах при изменении нагрузки, ограничивать ток, отключаться при перегреве или коротком замыкании и обеспечивать надежную изоляцию низковольтного выхода от бытовой электросети», — отметил эксперт.

В дешевых зарядных устройствах производитель может экономить на трансформаторе, конденсаторах, изоляционных расстояниях, элементах защиты и контроле температуры, добавил он.

Заместитель начальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного МЧС, полковник внутренней службы Александр Бобров до этого назвал причины воспламенения пауэрбанков.

Основная, по его словам, — зарядка при поврежденном аккумуляторе. Также устройство может загореться из-за механического воздействия, заводских дефектов или неправильного использования.

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