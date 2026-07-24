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Туристы до смерти затискали дельфина, выброшенного на берег

SHOT: в Анапе выброшенный на берег дельфин погиб из-за туристов
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В Краснодарском крае дельфина выбросило на берег на одном из пляжей Анапы, туристы начали делать с ним селфи и пытались погладить, волонтеры не смогли спасти млекопитающее. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Отдыхающие окружили животное, гладили, фотографировались и пытались вернуть в воду, не дождавшись спасателей. Когда на месте появились специалисты, животное уже не подавало признаков жизни.

Сотрудники научно-экологического центра «Дельфа» отметили, что здоровые дельфины не выбрасываются на берег по своей воле. Вероятно, афалина была тяжело больна или ослаблена, и в таком состоянии трогать ее было нельзя. Туристы только приблизили гибель, вместо того чтобы вызвать спасателей и дать животному шанс на жизнь.

До этого на берег бухты в Севастополе выбросилась самка дельфина с детенышем

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