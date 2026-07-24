Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиян предупредили о последствиях приема БАДов для потенции

Врач Селиванов: БАДы для потенции содержат скрытые лекарственные вещества
Shutterstock

БАДы для потенции, особенно от неизвестных производителей, могут содержать скрытые лекарственные вещества, которые представляют опасность для здоровья мужчин. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил врач-терапевт, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Селиванов.

Он объяснил, как определить поддельные добавки: быстрый эффект после приема, головокружение или длительная эрекция.

«Доверяйте компаниям с именем, покупайте в аптеках, читайте полный состав. Если сомневаетесь — лучше спросите у терапевта или уролога, это займет десять минут, а сохранит гораздо больше», — подчеркнул Селиванов.

Недавно иранские исследователи пришли к выводу, что прием капсул с шафраном дважды в день на протяжении четырех недель может улучшать эректильную функцию у мужчин. Эксперимент показал, что на фоне приема добавки улучшились не только показатели эрекции, но и большинство других параметров сексуальной функции — за исключением оргазма.

Ранее врач назвал причины проблем с потенцией у молодых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!