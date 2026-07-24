Бизнес и эксперты предложили меры по привлечению молодых специалистов в промышленные города

Cегодняшние подростки — та сила, которая в будущем будет создавать новое и управлять тем, что уже создано нами сейчас. В условиях высокой мобильности и поиска комфортной жизни важно, чтобы компания-работодатель могла стать для начинающего специалиста тем «компасом», под руководством которого он сможет выбрать правильное направление развития и раскрытия потенциала. Об этом заявила глава направления устойчивого развития Ассоциации менеджеров Елена Емельянова на заседании комитета по устойчивому развитию ассоциации, состоявшемся в Общественной палате России.

Информационным партнером комитета по устойчивому развитию Ассоциации менеджеров выступает медиахолдинг Rambler&Co.

В рамках мероприятия представители бизнеса, экспертного сообщества и общественных институтов обсудили механизмы привлечения и удержания молодых специалистов в городах промышленного присутствия.

Главной темой дискуссии стали системные решения, способные повысить привлекательность промышленных территорий для молодежи и укрепить их конкурентоспособность в борьбе за человеческий капитал.

Как отметили участники заседания, одним из ключевых вызовов остается усиливающийся кадровый дисбаланс между крупнейшими агломерациями и промышленными территориями. По мнению экспертов, молодые специалисты все чаще связывают карьерные возможности и качество жизни с мегаполисами.

Директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова подчеркнула, что у молодежи, помимо работы, должна быть возможность самореализации в городе, досуг и выбор мест, которые можно посетить во внерабочее время.

Советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию компании «Уральская Сталь» Вадим Ковалев отметил, что бизнесу необходимо участвовать в стратегическом развитии территорий, повышать качество социальных сервисов, расширять образовательные возможности и создавать условия для профессионального роста молодых специалистов.

Директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака заявил, что создание рабочих мест должно сопровождаться развитием городской среды и возможностей для самореализации.

Глава департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова отметила, что молодые специалисты оценивают города комплексно — с точки зрения уровня жизни, инфраструктуры, культурной среды и возможностей для досуга.

По итогам обсуждения ключевыми факторами привлечения молодежи были названы развитие городской среды, качественного образования, социальной инфраструктуры и возможностей для профессионального роста.