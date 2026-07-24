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Общество

Россиянам рассказали, почему не стоит смеяться над телефонными мошенниками

В Роскачестве предупредили, что мошенники могут мстить своим жертвам
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Поняв, что на другом конце провода мошенник, не стоит шутить над ним и пытаться его перехитрить. Об этом kp.ru сообщили в Роскачестве. Руководитель Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко предупредил, что злоумышленники могут мстить своим жертвам.

По его словам, в мошеннических колл-центрах существует несколько отделов. Первичные звонки совершают так называемые «холодники»: именно они запугивают людей и «сажают на крючок».

«Именно эти сотрудники, если с ними грубо обошлись или над ними посмеялись, могут передать номер телефона обидчика в другие отделы — хакерам или профессиональным специалистам по «сливам», — отметил Кузьменко.

Кроме того, телефон обидчика могут внести в базы для СМС-бомбинга (регистрация на десятках сайтов, включая службы доставки, после чего телефон «взрывается» от сообщений) или слить в даркнет, где номер годами гуляет в мошеннической среде» рассказал специалист.

Лучший ответ злоумышленнику — молча повесить трубку, заключил он.

До этого эксперты сообщали, что мошенники начали следовать новой тактике обмана россиян, нацеливаясь не на владельцев сбережений, а на их близких людей, в первую очередь — пожилых родственников и подростков.

Россиян призывают не верить незнакомым телефонным собеседникам, а также помнить, что сотрудники госорганов никогда не станут просить деньги и ценности.

Ранее сообщалось, что мошенники начали угрожать россиянам «аннулированием трудового стажа».

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