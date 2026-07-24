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Общество

Правительство отметило вклад волонтеров Сбера в достижение национальных целей России

Вице-премьер Чернышенко вручил благодарность корпоративным волонтерам Сбера
Пресс-служба Сбера

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил благодарность команде корпоративных волонтеров Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Чернышенко отметил, что подходы Сбера к развитию корпоративного волонтерства соответствуют национальным целям развития России.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина, волонтерство – стратегически важное направление.

«Волонтерство необходимо развивать и масштабировать. Мы искренне благодарны Правительству за внимание к движению. Сообщество волонтеров Сбера объединяет участников во всех регионах страны — от Калининграда до Владивостока. И здесь важен вклад каждого человека», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что в Сбере оценивают все социальные проекты с точки зрения долгосрочного эффекта.

Всего на платформе «Волонтеры Сбера» зарегистрировано более 44 тыс. человек. Около половины из них (46%) – молодежь. Сотрудники-волонтеры реализуют более 1400 проектов.

В будущем в Сбере планируют развивать ИИ-инструменты для поддержки волонтерских инициатив.

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