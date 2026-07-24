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Общество

Музеи России присоединятся к акции в День памяти детей – жертв войны на Донбассе

В российских музеях почтят память детей – жертв войны на Донбассе
Музей Победы

В День памяти детей – жертв войны на Донбассе, 27 июля, по инициативе Музея Победы в российских музеях пройдут памятные мероприятия, чтобы почтить память погибших от военной агрессии киевского режима, сообщает пресс-служба Музея Победы.

«Участники акции в разных регионах России прочтут имена погибших детей с их историями, возложат цветы, лампадки и игрушки», – отметили в музее.

Центральной точкой акции в Москве станет мемориальный комплекс на Поклонной горе. Имена погибших детей на Поклонной горе зачитают Герои РФ, ветераны СВО и члены семей воинов Отечества. Также посетители Музея Победы смогут возложить цветы к инсталляции «Аллея ангелов» на выставке «Обыкновенный нацизм». Кроме того, посетители смогут ознакомиться с документами, дневниками и личными вещами членов националистических батальонов Украины.

Напомним, 27 июля 2014 года в результате массированного удара ВСУ по центру Горловки погибли 22 человека, в том числе дети.

Стратегический информационный партнер Музея Победы – Rambler&Co.

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