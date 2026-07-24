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Общество

Бывшего главу Минздрава Кузбасса признали виновным в многомиллионных взятках

Экс-министра здравоохранения Кузбасса отправили за решетку на 6,5 лет
Руслан Кривобок/РИА Новости

Центральный районный суд города Кемерово признал виновным во взяточничестве бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова. Об этом сообщает «Интерфакс» со сылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что суд приговорил экс-министра 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, чиновника лишили права в течение 6 лет занимать определенные и оштрафовали на 25 млн рублей.

Всего Беглову вменяли 11 эпизодов получения взятки, а уголовные дела были возбуждены по статьям о получении взятки в крупном размере.

Как уточняет портал Ngs42.ru., судебный процесс проходил в особом (упрощенном) порядке, поскольку экс-министр заключил соглашение о сотрудничестве, дающее право рассчитывать на более мягкий срок, и признал свою вину во всех эпизодах получения взяток.

Экс-главу регионального минздрава Беглова задержали летом прошлого года. По информации источников «Интерфакс», будучи министром, чиновник получал взятки от поставщиков медоборудования за содействие в заключении договоров, их своевременную оплату и общее покровительство.

В марте 2026 года суд обратил в доход государства имущество Беглова на сумму более чем в 100 млн рублей. Отмечается, что чиновник приобрел его неподтвержденные доходы.

Ранее прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы правительства Кузбасса.

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