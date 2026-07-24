«Российская газета» опубликовала свой юбилейный номер

У «Российской газеты» вышел в свет юбилейный 10 000-й номер, сообщает пресс-служба РГ Медиа.

Первый номер «Российской газеты» выходил тиражом 200 тыс. экземпляров по цене 10 копеек, а сегодня «РГ», по данным Медиалогии, входит в тройку самых цитируемых ежедневных газет России. Средней ежедневный тираж газеты составляет 100 тыс. экземпляров, а аудитория одного номера, по данным Mediascope, превышает 800 тыс. читателей.

В среднем в создании номера участвуют около 100 авторов, среди которых журналисты, аналитики и собственные корреспонденты.

««РГ» – это энциклопедия современной журналистики, живая летопись, по страницам которой можно изучать историю новой России: от распада Советского Союза до сегодняшнего дня», — отметил главный редактор издания Владислав Фронин.

Кроме того, «Российская газета» одной из первых в стране перешла на компьютерную верстку. В 1998 году «РГ» запустила новостной сайт, а в 2001 году появился «Деловой завтрак».