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Общество

Подавляющее большинство россиян поддержали дальнейшее развитие ИИ

Сбер: более 80% россиян поддержали дальнейшее развитие ИИ
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Более 80% россиян поддерживают дальнейшее развитие ИИ, следует из результатов шестилетнего мониторинга лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера.

В рамках исследования, которое проходило с 2019 по 2025 год, динамика отношения человека к ИИ оценивалась по 14 парам противоположных характеристик.

По данным исследования, в 2019 году большинство россиян рассматривали ИИ как понятный алгоритм, а в 2025 – ИИ стали воспринимать как полезный и прогрессивный, но менее определенный инструмент.

В ходе исследования выяснилось, что готовность человека к ИИ зависит от отрасли. В 2025 году 63% респондентов были не против применения ИИ в интернет-магазинах. Также 47% выбрали мобильных операторов, 38% — банки и государственные услуги, а 35% — медицину. Только 16% опрошенных одобрили применение ИИ в диагностике, а 10% — в хирургических вмешательствах.

Также исследование показало, что в 2019 году 47% респондентов в возрасте 18-30 лет считали свои навыки уязвимыми к автоматизации. К 2025 году этот показатель уменьшился до 39%.

Что касается живого взаимодействия, в 2019 году 61% россиян выбирали человека вместо чат-бота, а в 2025 году – 69%.

«Люди понимают, что мир идет к синергии человека и искусственного интеллекта, и что ИИ не отнимает у нас все человеческое, а дает возможность переосмыслить себя. При этом профессиональные компетенции все так же максимально необходимы, ведь именно человек ставит ИИ задачу, определяет условия ее выполнения, контролирует ход работ и интерпретирует результат», — отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Исследование проводилось в три этапа — в 2019, 2022 и 2025 годах — по единой методологии. В каждой волне участвовало около тысячи жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

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