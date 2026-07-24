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Общество

Центр соцобслуживания в Ачинске получил новое оборудование по проекту «Города Героев. Год памяти»

Центр соцобслуживания в Ачинске получил новое оборудование на сумму около 2 млн рублей
ДоброFON

Комплексный центр социального обслуживания населения «Ачинский» получил реабилитационное оборудование на общую сумму около 2 млн рублей в рамках проекта «Города Героев. Год памяти» благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

На полученные деньги в учреждении установили комплекс «Светофон», предназначенный для нейрокогнитивного тренинга и функциональной диагностики. С помощью комплекса пациенты смогут одновременно развивать двигательные навыки и улучшать когнитивные функции.

«Аппаратно программный комплекс «Светофон» станет важной частью системы поддержки и реабилитации всех, кто в этом нуждается, в том числе участников СВО и их семей», — отметил глава Ачинского муниципального округа Игорь Титенков.

По словам заместителя директора комплексного центра социального обслуживания Ольги Яковлевой, ежегодно помощь от центра получают около 3800 человек, а более половины из них – старше 55 лет.

«Комплекс «Светофон» станет для них отличной профилактикой когнитивных расстройств, улучшит координацию движений и зрительно-моторную реакцию. Это оборудование — уникальное для нашего региона, мы единственное учреждение в Красноярском крае, где установлен такой комплекс», — сказала она.

Также директор социального проекта Деменция.net Наталья Русакова рассказала, что проект занимается помощью людям с деменцией и их семьям.

«В Красноярском крае почти 800 000 человек старше 55 лет, и нужно обращать особое внимание на профилактику и раннюю диагностику деменции», — отметила она.
В ближайшем будущем в рамках проекта «Города Героев. Год памяти» планируется оказать помощь в Великом Новгороде, Владикавказе, Барнауле и других городах воинской славы и трудовой доблести.

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