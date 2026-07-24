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Психиатр объяснила, почему человек может годами скрывать отношения

Врач Калюжная: человек может скрывать отношения из-за страха осуждения
ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Человек может скрывать свои отношения из-за неуверенности в партнере, болезненного опыта, страха осуждения или даже параллельной личной жизни. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психиатр, психиатр-нарколог, основатель сети «Клиника доктора Калюжной» Марина Калюжная.

«Когда партнера скрывают годами, это повод не успокаивать себя словами вроде: «Он просто закрытый». Приватность можно беречь, а тайна внутри пары рождает тревогу, стыд и ощущение, что тебя как будто нет», — сказала специалист.

По ее словам, если партнер годами запрещает звонить, прячет переписку, не берет на семейные мероприятия, то скрытность в данном случае — способ удерживать власть. Второй начинает тревожиться, сомневаться в себе. Такое поведение «скрытного» человека разрушает отношения.

Почему человек годами повторяет одни и те же сценарии в отношениях, боится быть брошенным или постоянно чувствует, что «недостаточно хорош»? Психолог Джеффри Янг предположил, что за такими реакциями могут стоять устойчивые модели восприятия себя и окружающего мира, сформированные под влиянием прошлого опыта. Как работает тест Янга, какие 18 схем он помогает выявить и что делать с результатами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог объяснила, как отличить любовь от эмоциональной зависимости.

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