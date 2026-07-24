Россиянам рассказали, какие полевые цветы опасно ставить в вазу

Полевые цветы красивы, но не все можно приносить домой и ставить в вазу, особенно при наличии детей и животных. Об этом в беседе с РИАМО предупредила биолог Ольга Тихонова.

Самый коварный пример, по ее словам, — ландыш: все его части содержат сердечные гликозиды, а вода после него становится токсичной. Попадание ее внутрь грозит нарушением сердечного ритма, тошнотой и рвотой.

«Опасен и лютик едкий — тот самый желтый полевой цветок. Его сок вызывает раздражение кожи и слизистых, при попадании в рот — жжение, отек, а сок на руках легко занести в глаза. Ядовиты дельфиниум и живокость, аконит (борец) — одно из самых токсичных растений вообще, даже прикосновение к нему и вдыхание пыльцы нежелательны», — рассказала эксперт.

Отдельно она отметила болиголов и вех ядовитый, которые часто путают с полевыми зонтичными, — контакт с ними недопустим. Кроме того, многие полевые цветы (амброзия, тысячелистник, полынь) — сильные аллергены и могут вызвать насморк, слезотечение и приступы у астматиков.

Собирая букет, Тихонова посоветовала брать только знакомые растения, а вазу ставить вне досягаемости детей и питомцев.

До этого эксперты назвали цветы, которые можно дарить аллергикам.

Самый гипоаллергенный цветок — орхидея, утверждают специалисты. Альстромерии не имеют сильного запаха и безопасны. Подойдут и эустомы (лизиантусы) — воздушные, красивые цветы с очень слабым ароматом. У гвоздики свежий и легкий аромат, а пышная юбка из лепестков надежно укрывает пыльцу внутри цветка.

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