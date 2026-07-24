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Общество

Мария Львова-Белова проверила ход строительства школы в Барнауле

В Барнауле по народной программе «Единой России» появится школа на 1100 учеников
Партия «Единая Россия»

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова проверила ход строительства новой школы на 1100 учеников в Барнауле, сообщает пресс-служба партии.

Школу строят по народной программе партии в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании школы оборудуют бассейн, спортивный зал, а также учебные и общественные пространства.

Также фойе школы оформят в дизайне символов Алтайского края.

«Открыть школу планируют в 2027 году, у ребят появится возможность учиться недалеко от дома. Это также снизит нагрузку на соседние образовательные организации. Рядом уже работает детский сад и строится поликлиника – необходимые для семей объекты создаются комплексно», — рассказала она.

Мария Львова-Белова добавила, что к начала нового учебного года по партпроекту «Новая школа» после капитального ремонта откроются еще две школы.

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