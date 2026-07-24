В Ленобласти и Крыму сохранили часть атакованных ночью складов Wildberries

Часть складов Wildberries, атакованных в ночь на 24 июля, удалось сохранить. Об этом в своем Telegram-канале написала основательница маркетплейса Татьяна Ким.

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», — говорится в заявлении.

По словам предпринимательницы, на объектах в связи с атаками была оперативно проведена эвакуация. Предварительно, никто из людей не пострадал. Сейчас компания совместно с профильными службами принимает меры для устранения последствий ударов.

«Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров», — подчеркнула Ким.

Ночью с 23 на 24 июля в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) пояснили, что решение было принято в целях обеспечения безопасности. Кроме того, пришлось приостановить работу логистических комплексов маркетплейса в Шушарах и Уткиной Заводи.

Как в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, силы противовоздушной обороны сбили над регионом 59 украинских дронов. Кроме того, атаке беспилотников подвергся Санкт-Петербург. Удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры, сообщил глава города Александр Беглов.

Ранее в ООН высказались об ударах по складам Wildberries.