Эксперты назвали причину крушения Ан-24 в Приамурье

Летно-техническая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследования крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, указала на ошибку пилотирования. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Станислав Асташенко, передает ТАСС.

«Была допущена ошибка пилотирования, связанная в том числе с выставлением барометрических данных на высотомере со стороны командира воздушного судна и второго пилота», — сказал он.

24 июня прошлого года в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки лайнера нашли на расстоянии 15 км от города. На борту находились 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никого из них спасти не удалось.

В августе того же года Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) «Ангара» по итогам внеплановой проверки после катастрофы.

Ранее сообщалось, что в России пройдут массовые проверки в региональных авиакомпаниях.