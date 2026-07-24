Стало известно о ситуации в аэропорту Пулково, где вводились ограничения

В Пулково заявили, что пассажиры обслуживаются по скорректированному расписанию

Пассажиры в петербургском аэропорту Пулково, где ночью вводили временные ограничения, в данный момент обслуживаются в соответствии со скорректированным расписанием. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба авиагавани.

«Скоплений людей нет. Службы аэропорта обеспечивают прием и выпуск воздушных судов и выполнение суточного плана полетов», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в 6:00 мск полсотни рейсов задерживались более чем на два часа. Также в Пулково ожидали прибытия 14 самолетов, в связи с ограничениями «ушедших» на запасные аэродромы.

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Как рассказал глава Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом ночью и утром сбили 59 украинских БПЛА. Не обошлось без повреждений. В частности, в Кировском районе произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная».

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