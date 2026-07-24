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Общество

Стало известно о ситуации в аэропорту Пулково, где вводились ограничения

В Пулково заявили, что пассажиры обслуживаются по скорректированному расписанию
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры в петербургском аэропорту Пулково, где ночью вводили временные ограничения, в данный момент обслуживаются в соответствии со скорректированным расписанием. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба авиагавани.

«Скоплений людей нет. Службы аэропорта обеспечивают прием и выпуск воздушных судов и выполнение суточного плана полетов», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в 6:00 мск полсотни рейсов задерживались более чем на два часа. Также в Пулково ожидали прибытия 14 самолетов, в связи с ограничениями «ушедших» на запасные аэродромы.

Рано утром 24 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе получили повреждения. На местах происшествий уже работают специалисты оперативных служб, которым поручено ликвидировать последствия налета.

Как рассказал глава Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом ночью и утром сбили 59 украинских БПЛА. Не обошлось без повреждений. В частности, в Кировском районе произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная».

Ранее страны Европы ввели санкции против четырех российских аэропортов.

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