Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде 24 июля

Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются 24 июля в Москве. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбики термометров днем будут показывать от +23°C до +25°C в Москве и от +20°C до +25°C в области. Минимальная температура в столице составит от +15°C до +17°C, а в регионе — от +12°C до +17°C.

«Ветер будет северо-западный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — добавила метеоролог.

23 июля Гидрометцентр России предупредил о введении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области. Особый режим действовал с 00:00 до 6:00 мск 24 июля. Его объявляли в связи с туманом, при котором видимость снизилась до 300–800 метров.

В тот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается дождь и существенное снижение температуры воздуха в ночные часы. В ночь на 25 июля столбики термометров в столице покажут +13–15°C, а днем температура будет варьироваться от +24°C до +26°C. При этом 26 июля погода в городе будет облачной, воздух прогреется до +21–23°C.

Ранее москвичам рассказали, какая погода прогнозируется во второй половине лета.