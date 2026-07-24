Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде 24 июля

Метеоролог Позднякова: 24 июля в Москве ожидаются дождь и температура до +25°C
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидаются 24 июля в Москве. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбики термометров днем будут показывать от +23°C до +25°C в Москве и от +20°C до +25°C в области. Минимальная температура в столице составит от +15°C до +17°C, а в регионе — от +12°C до +17°C.

«Ветер будет северо-западный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — добавила метеоролог.

23 июля Гидрометцентр России предупредил о введении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области. Особый режим действовал с 00:00 до 6:00 мск 24 июля. Его объявляли в связи с туманом, при котором видимость снизилась до 300–800 метров.

В тот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается дождь и существенное снижение температуры воздуха в ночные часы. В ночь на 25 июля столбики термометров в столице покажут +13–15°C, а днем температура будет варьироваться от +24°C до +26°C. При этом 26 июля погода в городе будет облачной, воздух прогреется до +21–23°C.

Ранее москвичам рассказали, какая погода прогнозируется во второй половине лета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!