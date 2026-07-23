Обвиняемый в краже россиянин пытался сбежать от полиции и сломал ногу, выпрыгнув из окна

В Ставропольском крае мужчина попал в больницу после побега от полиции

В Ставропольском крае мужчина, находящийся в федеральном розыске за кражи и грабежи попал в больницу и под арест, пытаясь сбежать от сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Обвиняемый в краже и грабежах, похитил из магазина бытовой техники робот-пылесос и другую электронику на сумму более 98 тысяч рублей. мужчина скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Когда полицейским удалось его задержать и доставить в отдел, мужчина решил бежать и выпрыгнул из окна третьего этажа.

В результате падения он получил переломы и был доставлен в районную больницу. Суд заключил обвиняемого под стражу.

До этого в Чехии вор попытался сбежать от полиции через забор, за которым был участок. При спуске он запутался в колючей проволоке, получив серьезные порезы. Медикам на месте пришлось оказать ему помощь.

Ранее в Магнитогорске вор застрял в ларьке с мороженым.