Россиянин издевался над малолетними детьми сожительницы и морил их голодом

В Вологодской области педагоги школы спасли двух несовершеннолетних от систематических побоев и издевательств со стороны отчима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

34-летний житель Чагоды почти год истязал детей своей сожительницы. Пьяный мужчина бил несовершеннолетних ремнем, лишал их еды, запирал в комнатах и заставлял детей бить друг друга. О происходящем узнали отец малолетних и администрация школы, где они обучались.

Детей изъяли из семьи и передали отцу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый в суде заявил, что таким образом воспитывал детей. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 240 тысяч рублей.

До этого жительницу Сочи задержали после видео с истязанием маленького сына. Мальчик подвергался насилию в период с июня по июль текущего года. 38-летняя мать якобы постоянно избивала полуторагодовалого ребенка.

Ранее в Коми мать истязала сына и дочь.