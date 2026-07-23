Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянин издевался над малолетними детьми сожительницы и морил их голодом

В Вологодской области отчим истязал детей сожительницы
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Вологодской области педагоги школы спасли двух несовершеннолетних от систематических побоев и издевательств со стороны отчима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

34-летний житель Чагоды почти год истязал детей своей сожительницы. Пьяный мужчина бил несовершеннолетних ремнем, лишал их еды, запирал в комнатах и заставлял детей бить друг друга. О происходящем узнали отец малолетних и администрация школы, где они обучались.

Детей изъяли из семьи и передали отцу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый в суде заявил, что таким образом воспитывал детей. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 240 тысяч рублей.

До этого жительницу Сочи задержали после видео с истязанием маленького сына. Мальчик подвергался насилию в период с июня по июль текущего года. 38-летняя мать якобы постоянно избивала полуторагодовалого ребенка.

Ранее в Коми мать истязала сына и дочь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!