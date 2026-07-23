Россияне смогут кастомизировать свое банковское приложение

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Сбер запустил витрину авторских цифровых дизайнов для «СберБанк Онлайн»
carballo/Shutterstock/FOTODOM

Маркетплейс цифровых стилей, позволяющий оформить в едином дизайне цифровые карты, SberPay, QR-код и пуш-уведомления, заработал в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Уточняется, что новая витрина размещена в разделе цифровых дизайнов карт. В ней пользователям доступен выбор оформления: через поиск в приложении, введя запрос «дизайны карт», они могут отметить карту и применить понравившийся стиль.

На первом этапе функция доступна владельцам устройств на Android с версией приложения 17.8, позднее она появится и на iOS.

В каталог, как сообщается, вошли три авторские коллекции стоимостью 100 рублей каждая. Первая — «Игровой аватар» — создана совместно со стримером Асланом Шукашей и включает шесть вариантов оформления для поклонников видеоигр.

Коллекция «Проводники света» объединяет пять работ художницы Кристины Сидоровой, посвященных цифровому искусству и природным мотивам.

Третья коллекция — «Аниме 80-х со СберКотом и Кусей» — выполнена в эстетике японской анимации с участием маскотов Сбера.

Как отметил управляющий директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Кирилл Просвирин, интерес пользователей к персонализации цифровых сервисов продолжает расти. По его словам, в перспективе приобрести тематические коллекции можно будет не только за рубли, но и за бонусы «Спасибо», что позволит использовать накопленный кешбэк для покупки цифрового контента.

Сообщается, что до конца 2026 года каталог планируется ежемесячно пополнять новыми коллаборациями с художниками, дизайнерами, артистами и авторами цифрового контента, а также тематическими выпусками, приуроченными к праздникам и памятным датам.

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