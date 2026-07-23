В Сочи избрали меру пресечения воспитателям детсада, обвиняемым в истязании детей

Центральный районный суд Сочи арестовал воспитателей детского сада, которые обвиняются в истязании детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным следствия, воспитатель Мадина Камлия и учитель-дефектолог Вероника Афанасьева в период с июня по июль 2026 года систематически применяли физическое и психическое насилие в отношении двух воспитанников, у которых были особенности психоречевого развития. Обвиняемые оскорбляли детей, наносили им удары по голове и хватали за волосы.

Воспитателям предъявили обвинение по статьям об истязании и неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Они будут находиться в СИЗО два месяца.

21 июля сообщалось, что воспитатели одного из детских садов в Сочи применяют физическое насилие к детям. Мама одного из ребят из коррекционной группы стала замечать у него странное поведение и травмы после посещения дошкольного учреждения. Она спрятала в помещении диктофон, на записи с которого услышала крики.

Ранее воспитательница детсада в Сочи ткнула ребенка головой в тарелку и лишилась работы.