На Украине начальник оборонного предприятия спустил его на металлолом

Генпрокурор Кравченко: глава оборонного завода на Украине спустил его на металл

Начальник одного из оборонных предприятий на Украине пустил его на металлолом, а на вырученные средства покупал элитные автомобили. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Руслан Кравченко в Telegram-канале.

По данным следствия, исполняющий обязанности главы предприятия вместе с тремя сотрудниками организовал схему «уничтожения» завода. В частности, они демонтировали оборудование, после чего вывозили и сдавали его на металлолом.

«Правоохранители задокументировали, как участники схемы по телефону координировали приезд покупателей, подготовку металла и его вывоз в пункт приема. Ущерб государственному предприятию составляет миллионы гривен», — написал генпрокурор.

Кравченко добавил, что на полученные средства начальник предприятия купил пар элитных автомобилей, в том числе BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago. Машины оформлялись на родственников и связанных лиц, а в декларации не вносились.

Генпрокурор отметил, что сумма недостоверных сведений в декларации начальника завода за 2024 год составляет 11,5 млн гривен (около 20,1 млн рублей), а за 2025 год — почти 13 млн гривен (около 22,7 млн рублей).

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