Россиянам рассказали, что происходит с мозгом, когда недосып становится образом жизни

Хронический недосып оказывает крайне негативное влияние на работу нервной системы. Особенно опасно, когда человек спит по пять-шесть часов годами и воспринимает такой режим как норму. Об этом предупредила врач-невролог, рефлексотерапевт, заведующая Центром восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Анастасия Королева. Ее слова цитирует газета «Известия».

«Одна короткая ночь ничего не решает, такое организм переживает спокойно. Опасность начинается там, где недосып становится образом жизни», — сказала специалист.

Она отметила, что во время сна мозг переключается на процессы восстановления. В частности, в глубоких стадиях происходит выведение продуктов обмена, включая бета-амилоид — белок, который связан с развитием болезни Альцгеймера. При постоянном недосыпе этот процесс нарушается.

В результате, по ее словам, могут появиться проблемы с давлением, лишний вес, тревожные состояния и головные боли. Кроме того, нарушается память, внимание и скорость реакции.

Врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что нехватка сна может негативно сказаться на вегетативной нервной системе, а также привести к обострению любых имеющихся хронических недугов. Помимо этого, полноценный сон является базовым условием для стабильной работы иммунитета.

Ранее россиян предупредили о вреде «отсыпных» выходных и отпусков.